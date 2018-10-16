В Иране заявили о создании новой противокорабельной баллистической ракеты

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Амир Али Хаджизаде сообщил, что Исламской республике Иран (ИРИ) удалось создать противокорабельную баллистическую ракету с дальностью поражения в 700 километров, передает агентство Tasnim.

"На сегодняшний день нам удалось произвести баллистическую ракету, которая не является крылатой и технология которой является сама по себе сложной", — приводит его слова агентство.

По словам генерала, с побережья ракеты способны поражать корабли на расстоянии 700 километров. Однако генерал не сообщил о названии ракеты и других подробностей о ней не привел.