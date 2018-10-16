В Раде оценили ущерб от пожаров на украинских арсеналах за 2,5 года

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский сообщил, что за 2,5 года на украинских арсеналах сгорело боеприпасов на общую сумму более чем в 2 миллиарда долларов.
Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.
На военном складе в Ичне Черниговской области 9 октября 2018 года произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.