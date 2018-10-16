Посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищениях

АЛМА-АТА, 16 окт – РИА Новости. Посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 140 миллионов тенге (около 378 тысяч долларов), сообщила во вторник пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции Казахстана.

"Национальным бюро по противодействию коррупции в хищении бюджетных средств в особо крупном размере изобличен посол Республики Казахстан в Узбекистане", — говорится в распространенном во вторник пресс-релизе нацбюро.

Согласно сообщению, дипломат "подозревается в том, что, занимая ответственную государственную должность, подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства Республики Казахстан в Узбекистане".

"Ущерб от его незаконных действий превысил 140 миллионов тенге", — отмечается в пресс-релизе.

В пресс-службе нацбюро корреспонденту РИА Новости пояснили, что речь идет о "нынешнем после". В настоящее время должность посла Казахстана в Узбекистане занимает Ерик Утембаев.

В свою очередь, в пресс-службе МИД Казахстана сообщили, что дело, касающееся посла, связано со следственными действиями в отношении бывшего ответственного секретаря внешнеполитического ведомства Анарбека Карашева, подозреваемого в коррупции.

"Вопрос по послу Республики Казахстан в Узбекистане поднимается в рамках ведущихся следственных действий в отношении бывшего ответсекретаря Карашева. Наша принципиальная позиция заключается в установлении и пресечении любых финансовых нарушений. МИД оказывает содействие следственным органам", — сообщили в пресс-службе.

Карашев, занимавший должность ответственного секретаря МИД республики с июля 2014 года по май 2018 года, был арестован в 2018 году по подозрению в совершении коррупционных преступлений.