В ПАСЕ осудили акты сексизма в европейских парламентах

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ПАСЕ обнародовала результаты совместного исследования, согласно которому 85 процентов женщин-депутатов в европейских парламентах подвергаются психологическому насилию.

В поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы Ассамблеи отмечается, что "новое исследование Межпарламентского союза (МПС) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) показывает, что акты сексизма и насилия в отношении женщин широко распространены в парламентах по всей Европе".

"Полученные данные показывают, что 85 процентов женщин-депутатов страдают от психологического насилия в парламенте; женщины-депутаты в возрасте до 40 лет чаще подвергаются преследованиям; женщины-парламентские сотрудники чаще сталкиваются с сексуальным насилием, чем женщины-депутаты"- говорится в документе.

В нем указывается, что исследование сделано на основе интервью с 123 женщинами из 45 европейских стран, среди них 81 женщина — депутаты, 42 сотрудницы парламентского персонала.

Комментируя данные, глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, указала, что "к сожалению, исследование указывает на печальную реальность".

"Движение #MeToo не избавило мир от политики. Пока сохраняется неравенство между женщинами и мужчинами, ни одна женщина не будет в безопасности от насилия и преследований", — уверена она.

"Однако у нас, женщин и мужчин в политике, есть рычаг, который может превратить нас в движущие силы перемен: Стамбульская конвенция, которая является правовым инструментом, направленным на предотвращение, защиту, судебное преследование…", — сказала глава ПАСЕ.