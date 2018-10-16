В Малайзии экс-премьера допрашивали шесть часов по обвинению в коррупции

БАНГКОК, 16 окт – РИА Новости. Находящийся под следствием по ряду дел о коррупции в государственном инвестиционном фонде 1MDB экс-премьер Малайзии Наджиб Разак во вторник был снова вызван для дачи показаний в национальную Антикоррупционную комиссию Малайзии и провел на допросе более 6 часов, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Вызовы экс-премьера на допросы в Антикоррупционную комиссию в двух предыдущих случаях происходили за сутки до предъявления Наджибу Разаку обвинений в суде. Экс-премьер был арестован дважды и обвинен в общей сложности в 25 эпизодах злоупотребления доверием и отмывания денег. В связи с делом фонда 1MDB Антикоррупционная комиссия Малайзии расследует более 40 различных эпизодов злоупотреблений и хищений, в которых может фигурировать экс-премьер, отмечает издание.

Во вторник Наджиб Разак не стал делать заявлений для СМИ и сумел избежать встречи с журналистами как при прибытии в здание Антикоррупционной комиссии, так и при отбытии из него, говорится в сообщении.

Международный коррупционный скандал вокруг государственного инвестиционного фонда 1MDB, созданного в период правления премьера Наджиба Разака, из которого, по версии следствия, в течение нескольких лет было похищено более 4,5 миллиарда долларов, сыграл решающую роль в победе оппозиции над правящим блоком, которым руководил Наджиб Разак, на всеобщих парламентских выборах в Малайзии 9 мая 2018 года.

Следствие по делу 1MDB, начавшееся еще в период правления кабинета Наджиба Разака, было прекращено под давлением его правительства в 2018 году перед началом избирательной кампании, и возобновлено после выборов, сразу после поражения бывшего правящего блока и прихода к власти бывшего оппозиционного блока во главе с ветераном малайзийской политики Махатхиром Мохамадом. В настоящее время экс-премьер Наджиб Разак, его жена Росма Мансор и большая группа чиновников предыдущего правительства арестованы и находятся под следствием.