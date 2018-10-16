Китайскую компанию оштрафовали за подделку вакцины от бешенства

ПЕКИН, 16 окт — РИА Новости. Производитель фармацевтических препаратов из китайской провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences оштрафован на 9,1 миллиарда юаней (около 1,3 миллиарда долларов) за подделку вакцины от бешенства, говорится в сообщении управления КНР по контролю и надзору за лекарственными препаратами.
Сообщается, что государственное управление по надзору за лекарственными препаратами аннулировало лицензию компании на производство вакцины от бешенства, аннулировало действие всех выданных ранее сертификатов качества на биопрепараты, фигурирующие в деле. Кроме того, управление оштрафовало компанию на 12,03 миллиона юаней (1,7 миллиона долларов).
Помимо этого, 14 высокопоставленных сотрудников компании, имеющих непосредственное отношение к данному делу, лишены права заниматься фармацевтической деятельностью, включая как участие в производстве препаратов, так и управление соответствующими предприятиями.
История получила широкий резонанс в социальных сетях, так как пострадавшими от контрафактной вакцины могут стать преимущественно дети до шести лет. Общественность призвала власти принять меры и наказать компанию и всех причастных самым серьезным образом. Расследование дела продолжается, власти инициировали тщательную проверку всей отрасли производства вакцины в масштабах всей страны.