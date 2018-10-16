Китайскую компанию оштрафовали за подделку вакцины от бешенства

ПЕКИН, 16 окт — РИА Новости. Производитель фармацевтических препаратов из китайской провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences оштрафован на 9,1 миллиарда юаней (около 1,3 миллиарда долларов) за подделку вакцины от бешенства, говорится в сообщении управления КНР по контролю и надзору за лекарственными препаратами.

Резонансный скандал вокруг одного из крупнейших в Китае производителей фармацевтических препаратов Changchun Changsheng Life Sciences, который занимал второе место по объемам производства вакцины от бешенства в КНР, разгорелся 22 июля.

Сообщается, что государственное управление по надзору за лекарственными препаратами аннулировало лицензию компании на производство вакцины от бешенства, аннулировало действие всех выданных ранее сертификатов качества на биопрепараты, фигурирующие в деле. Кроме того, управление оштрафовало компанию на 12,03 миллиона юаней (1,7 миллиона долларов).

Вместе с тем управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами провинции Цзилинь (Гирин) аннулировало лицензию компании на производство лекарственных препаратов, конфисковало всю поддельную вакцину, а также незаконно полученные 1,89 миллиарда юаней (273,9 миллиона долларов), а также оштрафовало предприятие на 7,21 миллиарда юаней (1,04 миллиарда долларов). Таким образом, общая сумма штрафа и конфискованных средств компании составила более 9,1 миллиарда юаней.

Помимо этого, 14 высокопоставленных сотрудников компании, имеющих непосредственное отношение к данному делу, лишены права заниматься фармацевтической деятельностью, включая как участие в производстве препаратов, так и управление соответствующими предприятиями.

Ранее государственное управление Китая по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами (CFDA) после проведенной проверки потребовало от компании Changchun Changsheng Life Sciences прекратить производство вакцины, позже поступило распоряжение отозвать с рынка всю вакцину, произведенную компанией. Власти выявили, что предприятие подделывает данные о производстве и нарушает государственные нормы управления качеством продукции.

История получила широкий резонанс в социальных сетях, так как пострадавшими от контрафактной вакцины могут стать преимущественно дети до шести лет. Общественность призвала власти принять меры и наказать компанию и всех причастных самым серьезным образом. Расследование дела продолжается, власти инициировали тщательную проверку всей отрасли производства вакцины в масштабах всей страны.