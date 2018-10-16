Евросоюз готовит план борьбы с дезинформацией в сети

БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Еврокомиссия планирует к концу года оценить эффективность принимаемых мер по противодействию дезинформации в сети и решить, необходимы ли в преддверии выборов в Европарламент в 2019 году дополнительные меры в этой сфере, сообщила во вторник еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль.

Онлайн-платформы и рекламные компании ранее обнародовали кодекс саморегулирования, который включает в себя набор обязательств по борьбе с дезинформацией в интернете. Еврокомиссия призывала интернет-компании активнее противодействовать дезинформации в сети с целью сокращения ее масштабов в предвыборный период.

Во вторник представители рекламной и интернет-индустрии передадут еврокомиссару "дорожные карты", в которых содержатся конкретные предложения по реализации кодекса практики по борьбе с онлайн-дезинформацией.

"Недостаточно получить только бумажный кодекс, он еще должен быть эффективно реализован и сопровождаться действиями. Я буду внимательно следить за достигнутым прогрессом и проведу к концу года оценку, достигнут ли достаточный прогресс или потребуются дальнейшие действия, особенно с учетом предстоящих европейских выборов", — заявила во вторник журналистам еврокомиссар.

"Еврокомиссия будет поддерживать реализацию этих дорожных карт в преддверии выборов в ЕС в мае 2019 года. ЕК и Европейская внешнеполитическая служба представят к концу года совместный план действий по борьбе с дезинформацией с акцентом на стратегическую коммуникационную политику", — говорится также в сообщении пресс-службы ЕК.

Интернет-компании, в частности, обязались ранее сделать политическую рекламу более прозрачной, установить сотрудничество с организациями и активистами, которые привлекаются к проверке достоверности информации в сети.