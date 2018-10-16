В Марокко не менее десяти человек погибли при крушении поезда

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли, около 90 пострадали при сходе поезда с рельсов неподалеку от столицы Марокко, сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным телеканала, поезд направлялся из Касабланки в город Кенитра на северо-западе страны.

Между тем марокканский портал Yabiladi.com со ссылкой на вице-мэра Сале Абдельлатифа Суду сообщил, что поезд сошел с рельсов неподалеку от города Сале рядом со столицей Марокко Рабатом, по меньшей мере пять человек могли погибнуть.