На Украине рассказали об интенсивности взрывов на арсенале под Черниговом

Оцепление района, где произошел взрыв на складе боеприпасов в Черниговской области. Архивное фото

Оцепление района, где произошел взрыв на складе боеприпасов в Черниговской области. Архивное фото

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Интенсивность взрывов на территории арсенала в Черниговской области значительно снизилась по сравнению с прошлыми сутками, сообщила во вторник пресс-служба Генерального штаба Украины.

На арсенале под Черниговом 9 октября вспыхнул пожар, произошла детонация боеприпасов. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных.

"Обстановка на 12.00 (совпадает с мск) 16 октября… Интенсивность отдельных взрывов на технической территории 6-го арсенала по сравнению с прошлыми сутками значительно уменьшилась", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

По данным Генштаба, во вторник на территории арсенала работали 4 пожарных танка, инженерная машина разграждения, другая инженерная и специальная техника вооруженных сил Украины, 12 пожарных автомобилей и авиация Госслужбы по ЧС Украины, которая сбросила 32 тонны воды. Продолжается очистка территории от взрывоопасных предметов.