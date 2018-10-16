В Бремене обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Бомба времен Второй мировой войны, которая весит 250 килограммов, обнаружена в немецком городе Бремен, будет проведена операция по обезвреживанию, сообщает полиция города.

Как сообщается в пресс-релизе полиции, опубликованном на портале Presse Portal, бомба весом 250 килограммов была обнаружена во вторник утром в ходе земляных работ.

Контролируемый подрыв бомбы запланирован во вторник днем. Власти проводят эвакуацию промышленного района города.

Полиция призывает тех, кто вынужден остаться на момент проведения операции в зданиях, не находиться около окон.