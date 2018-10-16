Вместо Кучмы в контактной группе по Донбассу работает советник Порошенко

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Вместо бывшего президента Украины Леонида Кучмы работу в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе продолжил советник президента Украины Петра Порошенко Руслан Демченко, официального назначения пока нет, заявила во вторник первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Ранее пресс-секретарь бывшего президента Украины Кучмы Дарья Олифер сообщила, что он завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Кучма ранее заявлял, что покинет свой пост по достижению "критического возраста". В августе ему исполнилось 80 лет. Кучма заявил, что его преемником в переговорном процессе в Минске может быть Руслан Демченко, советник Петра Порошенко.

"Сегодня (во вторник – ред.) проходит заседание трехсторонней контактной группы (по урегулированию ситуации в Донбассе – ред.), а также рабочих групп в Минске. Украину представляет во время этого заседания дипломат и советник президента Руслан Демченко", — цитирует Геращенко агентство УНИАН.

По ее словам, официальный представитель Киева на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе будет назначен президентом Украины. "Именно президент Украины должен объявить эту фамилию. Но, очевидно, и 100 процентов, что это будет патриотический и профессиональный человек, который достойно и должным образом будет представлять позицию Украины в Минске, так, как это всегда и происходит", — сказала Геращенко.

Указа президента Украины о назначении официального представителя Киева на переговорах пока нет.