В ДНР заглушили сигналы украинских радиостанций, вещавших в республике

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Специалисты минсвязи самопровозглашенной Донецкой народной республики заглушили сигнал украинских радиостанций, вещавших на территорию республики, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

По информации минсвязи ДНР, Киев установил в подконтрольном ему Горняке телевышку для теле- и радиовещания на территории республики. В ведомстве отметили, что в воскресенье были запущены два передатчика, передающих сигнал украинских радиостанций на подконтрольную республике территорию.

"В силу географических особенностей, той стороне удается вещать в хорошем качестве даже в Енакиево (под контролем ДНР – ред.). Но мы оперативно принимаем контрмеры… Теперь на этих частотах вы можете смело принимать радиостанции "Юмор ФМ" и "Рекорд", — говорится в сообщении пресс-службы минсвязи ДНР.