В ДРК 130 человек умерли из-за лихорадки Эбола

ЖЕНЕВА, 16 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 205 случаев геморрагической лихорадки Эбола зарегистрировано в Демократической Республике

Конго, от заболевания скончались 130 человек, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб.

"По данным на 11 октября, всего зарегистрировано 205 случаев, из которых 170 подтверждены и 35 возможны, включая 130 смертей. На данный момент 51 человек выздоровели", — сказала она.

По ее словам, в ДР Конго сейчас работает свыше 250 специалистов ВОЗ, которые отследили более 3,8 тысячи контактов зараженных людей.

Чаиб напомнила, что в сентябре ВОЗ изменила уровень национальной и региональной угрозы распространения Эболы с высокого до очень высокого. На международном уровне риск остается низким. При этом ВОЗ не рекомендует вводить никакие ограничения на перемещение и торговлю с ДР Конго.

Как ожидается, 17 октября ВОЗ проведет заседания чрезвычайного комитета, на котором будет обсуждаться ситуация с Эболой в ДР Конго и будет дана оценка того, представляет ли заболевание чрезвычайную угрозу для общественного здравоохранения.