В Индии 26 человек стали жертвами циклона "Титли"

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт — РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли в индийском штате Орисса в результате мощных ливней, которые принес с собой обрушившийся на восточное побережье страны циклон "Титли", сообщило во вторник правительство штата.

Согласно его данным, наибольшее число жертв зарегистрировано в округе Гаджапати: там при сходе оползня погибли 18 человек. Тела еще трех погибших были обнаружены в округе Ганджам, и по одному — в Ангуле, Куттаке, Кеонждхаре, Найангархе и Кандхамале.

К настоящему времени "Титли" потерял свою силу, однако последствия циклона в восточных районах Индии ощутили на себе около 570 тысяч человек. Сильный порывистый ветер, скорость которого достигала 140 километров в час, вырывал деревья и электрические столбы. Обильные осадки спровоцировали затопление целого ряда населенных пунктов, оползни и обрушения крыш.

В общей сложности из пяти округов Ориссы в преддверии приближающегося циклона были эвакуированы порядка 300 тысяч человек. Занятия в прибрежных районах штата по-прежнему отменены.