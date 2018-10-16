АНКАРА, 16 окт – РИА Новости, Алена Палажченко. Исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не окажет негативного влияния на турецко-саудовские отношения, даже если Эр-Рияд признает его убийство, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер во вторник.

Как ранее сообщил CNN со ссылкой на источники, Саудовская Аравия готовится заявить, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи был убит во время допроса, который "пошел не так", операция была проведена без разрешения и "прозрачности" и причастные к ее проведению будут привлечены к ответственности.

"Если власти Саудовской Аравии признают убийство журналиста, то, скорее всего, они скажут, что это произошло случайно, непреднамеренно. Турция, на территории которой произошло это неприятное событие, конечно, будет вынуждена отреагировать на него. Однако она попытается найти путь для использования этой ситуации с целью более выгодного для себя развития отношений с Саудовской Аравией. Не думаю, что инцидент с журналистом негативно повлияет на турецко-саудовские отношения, и вряд ли тема эта будет сильно раздута в дальнейшем", — сказал Сезер.

Он добавил, что даже если пресса, близкая к правительству, станет жестко критиковать саудовцев, официальные заявления будут выдержаны в более мягких тонах.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.