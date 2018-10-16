Власти Франции продолжают эвакуацию жителей юга из-за наводнений

Эвакуация постадавших от наводнения на юге Франции

Эвакуация постадавших от наводнения на юге Франции

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Французские власти продолжают эвакуировать жителей ряда населенных пунктов на юге страны из-за наводнений, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось об эвакуации тысячи человек в коммуне Пезан в связи с риском прорыва дамбы.

По данным телеканала, вечером понедельника прошла эвакуация близ города Нарбон. Кроме того сообщается, что во вторник в департаменте Од будут закрыты учебные заведения.

В отдельных районах департамента Од за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Усилению наводнения способствует ветер, порывы которого достигают 100 километров в час и препятствуют стоку воды. Число жертв наводнения в департаменте Од на юге Франции составляет по разным данным от 11 до 13 человек.

В ликвидации последствий стихии в регионе участвуют несколько сотен спасателей и жандармов при поддержке не менее восьми вертолетов и самолета.