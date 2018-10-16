Евросоюз призовет на саммите к созданию режима санкций за кибератаки

БРЮССЕЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Саммит ЕC, который пройдет в Брюсселе 18 октября, призовет к усилению ответов на гибридные угрозы и угрозы в сфере кибербезопасности и созданию режима санкций в связи с кибератаками, сообщил во вторник высокопоставленный источник в ЕС.

"Учитывая недавние кибератаки против ОЗХО в Гааге, лидеры призовут к дальнейшему усилению устойчивости и ответа на гибридные и киберугрозы, а также химические, биологические и ядерные угрозы. Евросовет, как ожидается, поддержит одобрение министрами иностранных дел 15 октября нового режима ограничительных мер в связи с угрозой химоружия", — сказал источник.

По его словам, эти дискуссии пройдут в контексте попыток кибератаки против ОЗХО, а также инцидента в Солсбери.

"В этом контексте Евросовет как ожидается, призовет к созданию возможностей реагирования на кибератаки посредством ограничительных мер", — сказал источник.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.