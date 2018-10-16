В Синьцзяне рассказали о перевоспитательных центрах для экстремистов

ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Председатель администрации китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района Шохрат Закир впервые рассказал в деталях о "профессионально-технических центрах", где проходят перевоспитание лица, попавшие под влияние терроризма и экстремизма.

Ранее законодательный орган СУАР внес поправки в нормативные акты, касающиеся противостояния экстремизму в регионе, наделив местные власти полномочиями создавать так называемые перевоспитательные центры для экстремистов. В тексте документа говорится, что "народные правительства выше уездного уровня имеют право создавать образовательные и коррекционные организации и контролирующие отделы, включая центры профессиональной подготовки и учебно-подготовительные центры для обучения лиц, которые подверглись влиянию экстремизма".

Во вторник в интервью агентству Синьхуа Закир заявил, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. По его словам, в заведениях ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также деэсктремизации.

Учреждения, по словам чиновника, предназначены для лиц, оказавшихся под влиянием террористической и экстремистской идеологии, но подозреваемых в совершении незначительных правонарушений, которые не предполагают уголовного наказания или могут быть освобождены от уголовного преследования.

"В учреждениях профессионально-технической подготовки есть отделы образования, управления, здравоохранения, материально-технического обеспечения, обеспечения охраны и другие", — заявил Закир. В зависимости от количества курсантов укомплектовывается преподавательский, медицинский состав, а также отряд по охране.

Глава района подчеркнул, что в учебных заведениях обеспечивается защита религиозных традиций и привычек представителей разных национальностей.

По его словам, в студенческих столовых предоставляется бесплатное питание, а общежития укомплектованы телевизорами, кондиционерами, туалетами и душевыми, а также баскетбольными, волейбольными площадками, читальными залами, компьютерными классами. В центрах проводятся различные культурные мероприятия, в том числе соревнования по ораторскому искусству и танцам.

В конце августа эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Документ ООН был опубликован по итогам оценки экспертами в области прав человека отчета Китая о ситуации с расовой дискриминацией в стране. В частности, представители комитета ООН выразили обеспокоенность многочисленными сообщениями о задержании на долгий период времени, без вынесения приговора, большого количества этнических уйгуров и других мусульманских меньшинств под предлогом борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.

Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Отмечалось, что Китай, являясь членом Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в полной мере выполняет свои международные обязательства.