Крымская делегация обсудила с Асадом авиасообщение полуострова и Сирии

ДАМАСК, 16 окт — РИА Новости. Делегация Крыма обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом налаживание регулярного авиасообщения САР с полуостровом и организацию бизнес-миссий, заявил сопредседатель Ялтинского экономического форума Андрей Назаров.
Асад встретился с крымской делегацией во вторник.
Назаров отметил, что рейс с делегацией из Симферополя в Дамаск стал "первым таким международным вылетом".
"Говорили о том, что надо отработать такой механизм, чтобы напрямую из Сирии могли в Крым прилетать, отдыхать, причем президент Сирии не разделяет понятия культуры и туризма. Сказал, что культура обогащает, и надо, чтобы туризм и культура параллельно двигались", — заявил журналистам Назаров.
"Также он сказал, что давайте будем организовывать бизнес-миссии, чтобы из Крыма, из России могли приезжать сюда", — рассказал Назаров. Он отметил, что в Сирии много сфер работы, также имеется интерес и со стороны сирийских бизнесменов.
Асад отметил необходимость "поставить на постоянную основу" визиты сирийских делегаций на Ялтинский форум, отметил Назаров.
Делегация Крыма, возглавляемая Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.
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