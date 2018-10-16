Крымская делегация обсудила с Асадом авиасообщение полуострова и Сирии

Вид на город Судак в Крыму из самолёта. Архивное фото

Вид на город Судак в Крыму из самолёта. Архивное фото

ДАМАСК, 16 окт — РИА Новости. Делегация Крыма обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом налаживание регулярного авиасообщения САР с полуостровом и организацию бизнес-миссий, заявил сопредседатель Ялтинского экономического форума Андрей Назаров.

Асад встретился с крымской делегацией во вторник.

Назаров отметил, что рейс с делегацией из Симферополя в Дамаск стал "первым таким международным вылетом".

"Говорили о том, что надо отработать такой механизм, чтобы напрямую из Сирии могли в Крым прилетать, отдыхать, причем президент Сирии не разделяет понятия культуры и туризма. Сказал, что культура обогащает, и надо, чтобы туризм и культура параллельно двигались", — заявил журналистам Назаров.

"Также он сказал, что давайте будем организовывать бизнес-миссии, чтобы из Крыма, из России могли приезжать сюда", — рассказал Назаров. Он отметил, что в Сирии много сфер работы, также имеется интерес и со стороны сирийских бизнесменов.

Асад отметил необходимость "поставить на постоянную основу" визиты сирийских делегаций на Ялтинский форум, отметил Назаров.

Делегация Крыма, возглавляемая Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

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