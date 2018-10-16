Помпео прибыл в Эр-Рияд, чтобы обсудить с королем исчезновение Хашукджи

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, чтобы обсудить с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом дело пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что обсудил с королем исчезновение журналиста и направил Помпео с визитом в Эр-Рияд для прояснения ситуации.

По данным агентства, Помпео приземлился в Саудовской Аравии во вторник утром, он не сделал никаких заявлений по прибытии.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.