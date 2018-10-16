На Украине провели учебный бой между Су-27 и F-15

Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018

Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. На Украине подвели итоги условного боя между Су-27 и F-15 в рамках авиационных учений "Чистое небо — 2018".

Многоцелевой истребитель четвёртого поколения Су-27, стоящий на вооружении ВСУ, на дистанции от 1 до 1,5 километров показал себя лучше, чем F-15C Eagle Национальной гвардии США. Видео обнародовало "Военное телевидение Украины".

С обеих сторон в маневрах были задействованы группы по 4-5 самолетов.

Старший штурман авиационной бригады Александр Мостовой рассказал, что Су-27 вышел победителем из воздушного боя за счет большей маневренности. Этого удалось добиться благодаря лучшей "механизации", установленной на самолете.

Авиационные учения "Чистое небо — 2018" проходят в Хмельницкой и Винницкой областях с 8 по 19 октября. Наряду с Украиной в них принимают участие страны-члены НАТО: Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Румыния, Польша и США.

Советский/российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, разработали в ОКБ Сухого. Одним из главных конструкторов истребителя и некоторых его модификаций был Герой Российской Федерации Михаил Симонов.

Первый полет Су-27 совершил 20 мая 1977 года. Серийное производство было развернуто в 1982 году в Комсомольске на Амуре. В 1984 году истребитель приняли на вооружение Советской Армии.