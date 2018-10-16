В Афганистане более 30 полицейских погибли при столкновениях с талибами*

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. По меньшей мере 30 полицейских погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан"* на севере Афганистана, сообщило агентство Пажвак со ссылкой на местные источники.

Талибы* атаковали контрольно-пропускные пункты в провинции Саманган утром во вторник, заявил источник, пожелавший сохранить анонимность. Он добавил, что более 30 полицейских были убиты, среди них был заместитель начальника полиции полковник Хвани Тахири.

Представитель полиции Монир Рахими подтвердил факт столкновения, добавив, что подробности будут сообщены позже.

Талибы* захватили восемь полицейских машин, два танка, оружие и амуницию, сообщил источник. Представитель движения Забихулла Муджахид подтвердил нападение и убийство десятков сотрудников полиции, в том числе начальника.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России