На востоке Индии автобус рухнул в канал

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, не менее 20 получили ранения различной степени тяжести в результате падения автобуса в канал в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел во вторник утром. Как отмечает телеканал, узнав о случившемся, местные жители самостоятельно начали операцию по спасению пассажиров рухнувшего автобуса, не дожидаясь сотрудников профильных служб. К настоящему времени все пострадавшие доставлены в больницы.

Причина аварии не называется. Полиция ведет расследование случившегося.