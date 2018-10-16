В Саудовской Аравии разбился военный самолет, сообщили СМИ

ДОХА, 16 окт — РИА Новости. Самолет королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение на северо-западе королевства, в результате чего погиб его экипаж, сообщило во вторник Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в министерстве обороны.

Источник уточнил, что катастрофа учебного самолета Hawk произошла в понедельник в полдень при проведении тренировочного полета на северо-западе королевства.

Саудовские власти начали расследование, чтобы установить причину крушения.