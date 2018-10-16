Часть Венесуэлы осталась без электричества из-за крупной аварии

МЕХИКО, 16 окт – РИА Новости. Крупная авария оставила в понедельник без подачи электричества значительную часть Венесуэлы, сообщил министр электрической энергии Луис Мотта.Twitter.
Он опроверг данные об отключении электричества в Каракасе. При этом портал Noticias Venezuela сообщает об отсутствии электроснабжения в 12 штатах страны. В общей сложности отключения могли затронуть не менее 10 миллионов человек.
В последние годы во многих штатах Венесуэлы отмечаются частые перебои с электроснабжением, а также вводятся планы экономии электричества. Электроэнергетика в Венесуэле была национализирована при президенте Уго Чавесе. Президент Николас Мадуро ранее обвинял правые силы и заговорщиков в отключениях электричества.