В ЛНР заявили о нарушении силовиками "школьного" перемирия

ЛУГАНСК, 16 окт — РИА Новости. Украинские силовики за сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Под огонь попали районы населенных пунктов Лозовое, Михайловка, Сокольники, Калиново, Калиновка, Донецкий. Сообщается, что обстрелы велись из арторудий, минометов, гранатометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Информация о жертвах и пострадавших среди мирного населения уточняется, добавил собеседник агентства.

В свою очередь, украинские военные обвинили ополченцев в 37 случаях обстрела своих позиций за минувшие сутки. Отмечается, что один силовик погиб, трое пострадали.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Однако стороны конфликта постоянно сообщают о нарушениях режима прекращения огня.

С начала противостояния в Донбассе в апреле 2014 года его участники уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось. По последним данным ООН, жертвами военной операции стали более десяти тысяч человек.

Операция Объединенных сил

Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической операции" (так в Киеве ранее называли действия силовиков против Луганской и Донецкой республик. — Прим. ред.) в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Руководит ей не СБУ, как раньше, а непосредственно военные.

Сменой формата Киев легализовал использование вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе в мирное время.