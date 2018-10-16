В ЛНР заявили о нарушении силовиками "школьного" перемирия

ЛУГАНСК, 16 окт — РИА Новости. Украинские силовики за сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Информация о жертвах и пострадавших среди мирного населения уточняется, добавил собеседник агентства.
В свою очередь, украинские военные обвинили ополченцев в 37 случаях обстрела своих позиций за минувшие сутки. Отмечается, что один силовик погиб, трое пострадали.
В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Однако стороны конфликта постоянно сообщают о нарушениях режима прекращения огня.
С начала противостояния в Донбассе в апреле 2014 года его участники уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось. По последним данным ООН, жертвами военной операции стали более десяти тысяч человек.
Операция Объединенных сил
Сменой формата Киев легализовал использование вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе в мирное время.
В то же время Порошенко не исключил проведения точечных "антитеррористических операций" в случае "возникновения угрозы".