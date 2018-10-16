Турецкая полиция покинула консульство Саудовской Аравии в Стамбуле

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Турецкие полицейские вышли из здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, проведя расследование исчезновения саудовского журналиста Джемаля Хашукджи, сообщает телеканал TRT.

Ранее в понедельник совместная турецко-саудовская рабочая группа по этому делу провела свое первое заседание в управлении полиции Стамбула, после чего в консульство вошли члены рабочей группы от Саудовской Аравии. Позднее для проведения расследования в здание вошли турецкие полицейские.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.