Билл Гейтс выразил соболезнования в связи с кончиной Пола Аллена

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Билл Гейтс выразил соболезнования в связи с кончиной соучредителя Microsoft Пола Аллена, заявив, что потерял одного из своих самых близких друзей, сообщает телеканал CNBC.

"У меня разбито сердце в связи со смертью одного из моих самых старых и самых дорогих друзей, Пола Аллена. Пол был настоящим партнером и другом с наших первых дней в школе Lakeside до нашего партнерства в создании Microsoft и некоторых общих благотворительных проектов за эти годы", — говорится в заявлении Гейтса, которое приводит телеканал.

По словам Гейтса, Аллену было не достаточно создания одной компании: он хотел направить свой ум и сострадание на улучшение жизни людей.

"Пол любил жизнь и людей вокруг… Он заслуживал больше времени, но его вклад в мир технологий и филантропии будут жить еще много лет. Я буду очень по нему скучать", — добавил Гейтс.

Пол Аллен скончался во вторник в возрасте 65 лет от осложнений, вызванных неходжкинской лимфомой. В 1975 году совместно с Биллом Гейтсом они основали компанию Microsoft, которая специализируется на разработке программного обеспечения — в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.