Билл Гейтс выразил соболезнования в связи с кончиной Пола Аллена

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Билл Гейтс выразил соболезнования в связи с кончиной соучредителя Microsoft Пола Аллена, заявив, что потерял одного из своих самых близких друзей, сообщает телеканал CNBC.
По словам Гейтса, Аллену было не достаточно создания одной компании: он хотел направить свой ум и сострадание на улучшение жизни людей.
Пол Аллен скончался во вторник в возрасте 65 лет от осложнений, вызванных неходжкинской лимфомой. В 1975 году совместно с Биллом Гейтсом они основали компанию Microsoft, которая специализируется на разработке программного обеспечения — в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.