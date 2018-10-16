Опрос выявил фаворита во втором туре президентских выборов в Бразилии

МЕХИКО, 16 окт – РИА Новости. Кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару уверенно лидирует в опросе общественного мнения перед вторым туром выборов президента Бразилии.

Согласно опросу Бразильского института изучения общественного мнения и статистики (Ibope), за ультраправого кандидата Болсонару готовы проголосовать 59% респондентов. Его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад набирает пока 41% голосов.

Опрос проводился в 176 муниципалитетах, в нем участвовали 2,5 тысячи человек. Статистическая погрешность составляет два процентных пункта.

Второй тур выборов пройдет 28 октября. Первый тур всеобщих выборов состоялся 7 октября. Жители выбирали президента, губернаторов и парламентариев. По итогам обработки 99,99% во второй тур вышли Болсонару с 46% и Аддад, получивший 29,3%.