Опрос выявил фаворита во втором туре президентских выборов в Бразилии

МЕХИКО, 16 окт – РИА Новости. Кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару уверенно лидирует в опросе общественного мнения перед вторым туром выборов президента Бразилии.
Опрос проводился в 176 муниципалитетах, в нем участвовали 2,5 тысячи человек. Статистическая погрешность составляет два процентных пункта.
Второй тур выборов пройдет 28 октября. Первый тур всеобщих выборов состоялся 7 октября. Жители выбирали президента, губернаторов и парламентариев. По итогам обработки 99,99% во второй тур вышли Болсонару с 46% и Аддад, получивший 29,3%.