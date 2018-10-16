МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко на учениях "Чистое небо — 2018" заявил, что "Россия заплатит высокую цену", обвинив ее в якобы авиационных ударах по Украине. Об этом свидетельствует запись в Facebook-аккаунте главы государства.
Также в прикрепленном к посту видео Порошенко заявил, что украинские солдаты способны "многому научить военных из НАТО".
"Мы многому учимся у НАТО, а НАТО многому учится у украинских солдат, которые сражаются в условиях российской гибридной войны", — сказал президент.
Авиационные учения "Чистое небо — 2018" проходят на территории Украины с 8 по 19 октября. В маневрах, помимо украинской авиации, участвуют члены НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, ведении "гибридной войны", шпионаже, а также кибератаках.
Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.