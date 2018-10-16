Проверка выявила разное качество одинаковых продуктов в Польше и Германии

ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Польское антимонопольное ведомство выявило разницу качества продуктов питания, предназначенных для продажи в магазинах Польши и Германии, сообщил РИА Новости представитель управления защиты конкуренции и потребителей UOKiK.

"Вместе с торговой инспекцией были проверены одни и те же продукты питания, которые продаются в магазинах Польши, Германии и некоторых других стран Западной Европы. При этом выяснилось, что продукты в польских магазинах часто имеют качество ниже, чем в западных", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что сравнивались продукты той же торговой марки и того же или очень близкого графического оформления. В качестве продукта, предназначенного для польского рынка, брался товар, который имеет оригинальную маркировку на польском языке. Для сравнения же брался продукт без польской маркировки на оригинальной этикетке, а также десять экземпляров купили непосредственно на территории Германии. В частности, проверке подверглись кондитерские изделия, напитки, продукты для детей, молочные и рыбные продукты, соусы.

В результате из проверенных 64 пар продуктов существенные различия зафиксированы в восьми случаях.

"С точки зрения потребителя, эти различия чаще указывали на более низкое качество польской версии продукта. Только в двух случаях продукт Польши имел лучшие качественные характеристики", — рассказал представитель антимонопольного ведомства.

Так, по его данным, в напитке Lipton Ice Tea, произведенном для польского рынка, содержалось меньше экстракта чая. Кроме того, он содержит сахар, фруктозу и подсластитель. В тот же продукт для немецкого рынка производитель добавил только сахар.

Чипсы с паприкой Crunchips, несмотря на идентичную упаковку, в польских и немецких магазинах, в польском варианте были приготовлены на пальмовым масле с добавлением усилителя вкуса и имели более высокое содержание жира. Немецкие же чипсы были приготовлены на подсолнечном масле без добавления усилителя вкуса. Производитель добавил в них томатный и сырный порошки, чего не было сделано в польских чипсах.