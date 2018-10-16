Заместитель госсекретаря США встретился с новым президентом Ирака

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Замгоссекретаря США Джон Салливан встретился в понедельник с недавно избранным президентом Ирака Бархамом Салехом, сообщает госдеп в понедельник.

"Четырнадцатого октября заместитель госсекретаря США Джон Салливан встретился в Багдаде с недавно избранным президентом Ирака Бархамом Салехом. Заместитель госсекретаря поздравил недавно избранного президента (Ирака) Салеха с его избранием и подчеркнул необходимость быстрого формирования правительства таким образом, чтобы оно отвечало потребностям всех иракцев", — говорится в сообщении.

"Заместитель госсекретаря Салливан подтвердил приверженность Соединенных Штатов делу укрепления двусторонних экономических связей и расширения инвестиций США в Ирак и подчеркнул приверженность сильному, стабильному, суверенному и процветающему Ираку", — добавляется там же.

Избранный в минувший вторник парламентом президент Ирака Бархам Салех поручил назначенному на пост премьер-министра Аделю Абдель Махди сформировать новое правительство страны.