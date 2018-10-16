Все стороны подтвердили участие в "московском формате" по Афганистану

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Все стороны подтвердили участие во встрече "московского формата" по Афганистану, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Встреча по межафганскому урегулированию в "московском формате" изначально должна была состояться 4 сентября, однако по просьбе Кабула эта дата была перенесена. Сейчас МИД России и Афганистана ведут согласование новой даты и детали будущей встречи. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что Россия рассчитывает на подключение США к переговорам в Москве. Кабулов заявлял РИА Новости, что представители движения "Талибан"* по-прежнему готовы участвовать в этой встрече.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, согласно последним данным, контролирует около 50% от общей территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка ИГ. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России