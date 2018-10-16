Все стороны подтвердили участие в "московском формате" по Афганистану

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Все стороны подтвердили участие во встрече "московского формата" по Афганистану, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Все стороны подтвердили свое участие. Дату мы, вероятно, объявим на этой неделе. Талибы* и афганское правительство участвуют в заседании московского формата, где будут еще 10 других участников", — цитирует Кабулова газета " Известия ".

Встреча по межафганскому урегулированию в "московском формате" изначально должна была состояться 4 сентября, однако по просьбе Кабула эта дата была перенесена. Сейчас МИД России и Афганистана ведут согласование новой даты и детали будущей встречи. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что Россия рассчитывает на подключение США к переговорам в Москве. Кабулов заявлял РИА Новости, что представители движения "Талибан"* по-прежнему готовы участвовать в этой встрече.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, согласно последним данным, контролирует около 50% от общей территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка ИГ. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России