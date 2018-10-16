Президент Чехии во вторник назначит нового главу МИД

ПРАГА, 16 окт – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан во вторник назначит главой МИД республики нынешнего замруководителя дипведомства Томаша Петршичека.

"Господин президент назначит во вторник, 16 октября, в 11.30 (12.30 мск) на Пражском граде Томаша Петршичека министром иностранных дел", — написал ранее пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек в Twitter

В правительстве премьера Андрея Бабиша, утвержденном президентом 27 июня, пост главы МИД остался вакантным, поскольку Земан отказался утвердить кандидатуру евродепутата Мирослава Похе, настаивавшего, вопреки мнению президента, на приеме мигрантов в Чехии согласно принудительным квотам Евросоюза. Поэтому первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек временно взял на себя руководство МИД.

Петршичек практически не известен большинству ведущих политиков республики. В связи с этим свои опасения по поводу его назначения на столь важный пост и возможности принятия им самостоятельных решений высказали лидеры оппозиционных сил, в частности, главы Гражданской демократической партии Петр Фиала и Христианско-демократического движения Павел Белобрадек.

Земан заявил, что хочет поближе познакомиться с Петршичеком и провел с ним на минувшей неделе обстоятельную беседу. После этого пресс-секретарь Пражского града и сообщил о намерении президента утвердить Петршичека на посту главы внешнеполитического ведомства.

Сам Петршичек после беседы с Земаном заявил, что предполагает регулярно встречаться с президентом, чтобы сверять позиции по главным внешнеполитическим темам. В то же время Петршичек хотел бы "иметь свободные руки" в подборе своей команды в МИД и принятии решений по отдельным проблемам.

Петршичеку 37 лет, он окончил отделение международных отношений на факультете социальных наук Карлова университета в Праге, здесь же получил звание кандидата наук по теме "Перспективы энергетической безопасности Евросоюза".

С 2005 года работал в штаб-квартире Чешской социал-демократической партии, с 2006 года возглавлял международный отдел партийной канцелярии. В 2007–2009 и 2014-2017 годах был помощником депутатов Европарламента от Чехии Либора Роучека и Мирослава Похе. В 2010–2013 годах работал в магистрате Праги. В 2017 году занимал пост замглавы минтруда и социальных дел. С августа 2018 года — замминистра иностранных дел.