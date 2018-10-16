Лидер "Правого сектора"* отозвал два батальона с передовой в Донбассе‍

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош прокомментировал отвод двух батальонов так называемой Украинской Добровольческой Армии (УДА) с передовой в Донбассе. Соответствующее заявление экстремиста передает издание "Обозреватель".

При этом Ярош подчеркнул, что "война продолжается".

"Объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой, но мы не выходим из вoйны", — сказал он.

Лидер экстремистской организации добавил, что на данный момент основные цели УДА заключаются в формировании "территориальных отрядов обороны" и консолидации всех сил в "единый ударный кулак". Помимо этого, он считает, что бывшие добровольцы "неэффективно используются".

Ярош уточнил, что не верит в дипломатический путь разрешения внутриукраинского конфликта, в связи с чем он ожидает наступления ВСУ.

Перемирие в Донбассе

С июля на юго-востоке Украины вступили в силу договоренности об очередном прекращении огня в связи с уборкой урожая — "Хлебное перемирие". Это стало третьей попыткой года сторон конфликта прекратить перестрелки с начала 2018.

Несмотря на это, с обеих сторон продолжают звучать взаимные обвинения в нарушении перемирия.

* Запрещенная в России организация