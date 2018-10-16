Посол в США сообщил о консульском выезде российских дипломатов в Калифорнию

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Российские дипломаты совершат консульский выезд в Сан-Франциско в течение месяца, сообщил в субботу журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он отметил, что генконсульства на западном побережье не хватает не только как места оказания консульских услуг гражданам, но и как центра коммуникации с политиками и бизнесменами.
"Много сегодня подходило россиян, которые по ряду причин живут именно здесь или в городках недалеко отсюда, которые испытывают большие трудности в консульском обслуживании. Они очень просили, чтобы в ближайшее время наши дипломаты из консульского отдела выехали сюда", — добавил Антонов.
По словам посла, жителям Сан-Франциско трудно выезжать самим в Вашингтон, где они могут получить консульские услуги.
Генконсульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле были закрыты в сентябре 2017 года и марте 2018 года соответственно по требованию американских властей. После этого на западном побережье США не осталось российских диппредставительств, теперь для оформления документов, требующих личного присутствия, соотечественники вынуждены ездить в Хьюстон, Вашингтон или Нью-Йорк.