Посол в США сообщил о консульском выезде российских дипломатов в Калифорнию

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Российские дипломаты совершат консульский выезд в Сан-Франциско в течение месяца, сообщил в субботу журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Хотим всех заверить, что сделаем все возможное, чтобы нашим россиянам жилось здесь легче, мы будем делать более частые консульские выезды. И первое такое состоится буквально в течение одного месяца", — сказал он.

Он отметил, что генконсульства на западном побережье не хватает не только как места оказания консульских услуг гражданам, но и как центра коммуникации с политиками и бизнесменами.

"Все-таки Калифорния занимает особое место среди всех штатов Америки", — добавил дипломат.

"Много сегодня подходило россиян, которые по ряду причин живут именно здесь или в городках недалеко отсюда, которые испытывают большие трудности в консульском обслуживании. Они очень просили, чтобы в ближайшее время наши дипломаты из консульского отдела выехали сюда", — добавил Антонов.

По словам посла, жителям Сан-Франциско трудно выезжать самим в Вашингтон, где они могут получить консульские услуги.

Первый выездной консульский прием по паспортным и пенсионным вопросам был проведен в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе в июне, рассказывали РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне. Первый выезд продолжался семь дней. В нем принимали участие четыре дипломата. За это время они приняли около 500 паспортных заявлений, оформили 200 пенсионных документов, дали множество консультаций по всему спектру консульского обслуживания.

Генконсульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле были закрыты в сентябре 2017 года и марте 2018 года соответственно по требованию американских властей. После этого на западном побережье США не осталось российских диппредставительств, теперь для оформления документов, требующих личного присутствия, соотечественники вынуждены ездить в Хьюстон, Вашингтон или Нью-Йорк.