В Минобороны Британии спрогнозировали расширение влияния России в мире

ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Минобороны Великобритании ожидает расширения влияния России на международной арене в течение ближайшего десятилетия, заявляется в докладе ведомства.
"Российское присутствие на международной арене может расшириться, в частности, в Арктике, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Для расширения влияния Россия может устанавливать новые отношения и готовить основу (для будущего сотрудничества). На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 60% продаж российских вооружений, и поэтому этот регион останется приоритетным для российской оборонной промышленности", — говорится в полученном РИА Новости докладе.
Авторы документа считают, что в Евразии Россия не изменит в ближайшее время принципы, в соответствии с которыми проводит внешнюю политику.
"Ядро приоритетов российской внешней политики, возможно, сохранится в большей части неизменным… и регион Евразии останется в российском стратегическом мышлении доминирующим. Опасения России относительно ее территориальной целостности и даже выживания как нации продолжат порождать экспансии и попытки оказывать давление и влияние на страны, которые являются соседями РФ", — утверждается в документе.
"Российские военные амбиции могут быть блокированы нехваткой рекрутов. В следующие пять лет численность молодежи в России упадет до менее чем 25 миллионов человек и продолжит снижаться. Это, а также влияние факторов, связанных с системой здравоохранения, может наложить ограничение на традиционные планы РФ иметь вооруженные силы численностью в миллион человек. Решение нанимать на службу в войска иностранцев в возрасте от 18 до 30 лет может вызвать некоторые споры", — говорится в документе.
В целом, утверждается в докладе, в России в ближайшее время сохранится существующая модель госуправления.