Путин проведет неформальную встречу с президентом Египта в Сочи

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Сочи проведет неформальную встречу с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, на следующий день запланированы официальные переговоры.
Президент Египта накануне своего отлета в Россию заявил, что Каир заинтересован в усилении связей с Москвой. В свою очередь Путин поручил подписать договор РФ с Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве на высшем уровне, он был опубликован на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании договора между РФ и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", — говорится в документе.
Важной темой переговоров, как ожидается, станет сирийское урегулирование. Лидеры могут поговорить о координации усилий, а также пути выхода из кризиса. Путин и ас-Сиси, вероятно, обсудят проблемы Ливии, Йемена и вопросы борьбы с терроризмом в регионе.
"В случае постановки вопроса нашими коллегами мы будем готовы ответить на эти вопросы. Определенное развитие ситуации сейчас есть", — сказал он.
По его словам, сейчас обсуждается вопрос о направлении туда комиссии из РФ, чтобы еще раз проинспектировать готовность египетских коллег к обеспечению всех мер безопасности.