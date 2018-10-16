Путин проведет неформальную встречу с президентом Египта в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Сочи проведет неформальную встречу с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, на следующий день запланированы официальные переговоры.

Как сообщалось ранее, президент Египта в ходе трехдневного визита в Россию намерен встретиться с Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и другими политиками. Главы государств на встрече планируют обсудить дальнейшее наращивание взаимодействия между странами, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня.

Президент Египта накануне своего отлета в Россию заявил, что Каир заинтересован в усилении связей с Москвой. В свою очередь Путин поручил подписать договор РФ с Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве на высшем уровне, он был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании договора между РФ и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", — говорится в документе.

Важной темой переговоров, как ожидается, станет сирийское урегулирование. Лидеры могут поговорить о координации усилий, а также пути выхода из кризиса. Путин и ас-Сиси, вероятно, обсудят проблемы Ливии, Йемена и вопросы борьбы с терроризмом в регионе.

Кроме того, на переговорах может быть поднят вопрос о возобновлении полетов российских самолетов в Шарм-эш-Шейх. На минувшей неделе об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

"В случае постановки вопроса нашими коллегами мы будем готовы ответить на эти вопросы. Определенное развитие ситуации сейчас есть", — сказал он.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос о направлении туда комиссии из РФ, чтобы еще раз проинспектировать готовность египетских коллег к обеспечению всех мер безопасности.