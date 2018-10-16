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Суровое наказание за убийство: из-за чего ссорятся США и саудиты

(обновлено: 08:10 16.10.2018)
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© AFP 2018 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
© AFP 2018 / Mandel Ngan

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. Возможное убийство известного саудовского журналиста в стенах генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле осложнило и без того непростые отношения Эр-Рияда с Анкарой и Вашингтоном. Конгресс США пригрозил саудовцам санкциями, призывая Трампа разорвать многомиллиардные военные контракты. Американский лидер вновь оказался в затрудненном положении.

Ушел и не вернулся

Утром 2 октября известный оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи вместе со своей невестой турчанкой Хатидже Дженгиз пришел к генконсульству королевства в Стамбуле. В ближайшее время они собирались пожениться. Для свадьбы необходимо было получить документы о разводе с предыдущей женой, которая оставалась в Саудовской Аравии. Двадцать восьмого сентября он уже приходил сюда, но документы ему не выдали.

Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Саудовская Аравия ответила отказом потребовавшему денег Трампу
В здание дипмиссии запрещается проносить телефоны, поэтому свой мобильный Джамаль Хашкаджи оставил спутнице со словами: "Если через некоторое время я не вернусь, позвони помощникам Эрдогана". Больше его никто не видел. Невеста прождала пять часов, а когда спросила, где же ее жених, ей сказали, что он давно покинул здание.

Турецкие власти, расследующие исчезновение журналиста, склоняются к версии, что Джамаля пытали, а потом убили и расчленили в здании дипмиссии. Ведь именно в день исчезновения журналиста из Эр-Рияда специальным бортом прилетели пятнадцать саудовцев. В Турции они провели полдня и сразу вернулись домой, но здание дипмиссии посетить успели. Среди прибывших был известный судмедэксперт департамента общей безопасности МВД королевства Мухаммед ат-Тубайджи.

На записях с камер наружного наблюдения, оказавшихся в распоряжении турок, видно, как Хашкаджи заходит в здание дипмиссии, а вот кадров того, как он выходит, нет. По стечению обстоятельств в этот день у многих сотрудников генконсульства был незапланированный выходной день.

Когда-то Хашкаджи был близок с семьей монарха, но из-за несогласия с политикой крон-принца покинул страну. Жил в США, критиковал происходящее в королевстве в The Washington Post, в авторских колонках. По одной из версий, журналиста сгубило то, что он был тесно связан с министром внутренних дел Мухаммедом бен Наиф аль-Саудом, считавшимся наследным принцем королевства до июня прошлого года.

"Мы требуем жестких мер"

Скандал прогремел не только в Турции, но и в США. "Не нужно быть Шерлоком Холмсом, картина и так ясна. Очевидно, этого человека убили представители саудовских властей. Меры, которые мы принимаем в отношении российских властей, мы должны применить и к Саудовской Аравии", — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США в международном аэропорту Эр-Рияда. 20 мая 2017 года
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США в международном аэропорту Эр-Рияда. 20 мая 2017 года

Комитет по международным делам сената потребовал от Дональда Трампа провести расследование и жестко ответить Эр-Рияду. У американского президента есть на это 120 дней. Сенаторы надеются, что Трамп примет во внимание всю имеющуюся информацию, включая ту, что касается представителей "высших эшелонов власти".

Сенаторы предлагают запретить продажу саудовцам американского оружия. Трампу это совсем не с руки: в списке его внешнеполитических побед важное место занимают контракты с Саудовской Аравией на миллиарды долларов.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трамп пригрозил Эр-Рияду наказанием за убийство журналиста
То, что два государства связывают особые отношения, Трамп продемонстрировал, едва заступив на пост. Из зарубежных столиц первой он посетил Эр-Рияд. Стороны подписали контракты на рекордные суммы. США обязались развивать и модернизировать Вооруженные силы Саудовской Аравии, а также в течение десяти лет поставить королевству вооружения на 350 миллиардов долларов. В марте этого года с ответным визитом в Вашингтон прилетел наследный принц Мухаммед бен Салман. На переговорах традиционную тему о соблюдении прав человека американский лидер поднимать не стал.

Но если будет доказано, что Эр-Рияд замешан в исчезновении журналиста, Трамп пообещал "суровое наказание". Хотя, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что разрыв военных контрактов с Саудовской Аравией навредит США. "Так мы сами себя накажем. Мы можем предпринять другие шаги, очень-очень мощные", — пообещал американский лидер. Ему не хотелось бы терять саудовские заказы и инвестиции, благодаря которым создано 450 тысяч рабочих мест. "Если Вашингтон перестанет продавать саудовцам оружие, то они потратят эти деньги в России или Китае", — добавил Трамп.

Саудовцы уже поблагодарили американскую администрацию за сдержанность в оценке ситуации. Но незадолго до этого в Эр-Рияде пообещали "принять еще более жесткие меры против тех, кто решится на санкции против королевства", отметив, что Саудовская Аравия играет ведущую роль на нефтяных рынках, поэтому многие страны, включая США, заинтересованы в их инвестициях.

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия США

На сторону Эр-Рияда встали страны Персидского залива. Глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш отметил в твиттере, что СМИ "ведут ожесточенную кампанию".

Заклятые друзья

Эрдоган саудовские власти публично не критиковал, лишь выразив надежду на то, что с журналистом все в порядке. С некоторых пор отношения Анкары и Эр-Рияда нельзя назвать простыми. Турция поддержала Катар после того, как государства Персидского залива во главе с Саудовской Аравией объявили Дохе бойкот. Анкара идеологически близка с исламистами из организации "Братья-мусульмане"*, которых саудовцы причисляют к террористам. Впрочем, видимость хороших отношений сохранялась.

Саудовские власти все обвинения отрицают. Крон-принц разрешил туркам осмотреть территорию дипмиссии. Исчезновение видного критика саудовских властей — сильный удар по репутации наследника, прослывшего на Западе реформатором и едва ли не либералом.

Военослужащие Вооруженных сил Саудовской Аравии. Архивное фото
© AP Photo / Saudi Press Agency
Трамп отговорил Эр-Рияд от военной операции против Дохи, сообщили СМИ
Король Саудовской Аравии поблагодарил Анкару за поддержку расследования. В телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он заявил, что "ничто не сможет подорвать крепкие отношения двух стран".

Турецкий политолог Серкан Демирташ считает, что Анкара всячески старается не допустить осложнения отношений. "Турция пытается побудить международное сообщество принять согласованные меры в случае, если будет доказано, что журналист был убит или же арестован и возвращен на родину. Турецкие власти возлагали надежды на американских коллег, однако после высказываний Трампа поняли, что рычагов, которые бы заставили саудовскую администрацию эффективно сотрудничать с Анкарой в расследовании, нет", — говорит Демирташ.

Эксперт полагает, что Турция должна и впредь оказывать давление на Саудовскую Аравию для обеспечения тщательного расследования. "В отношении саудовских дипломатов, находящихся в Анкаре и Стамбуле, необходимо ввести санкции, показав всему миру, что в Турции недопустимо убивать диссидентов. Анкара должна это сделать ради собственного достоинства и самоуважения", — подчеркивает политолог.

Что касается отношений Саудовской Аравии и США, скорее всего, ни о каком разрыве речи не идет, уверен эксперт. Для Вашингтона Эр-Рияд — главный союзник на Ближнем Востоке. Санкции могут затронуть кого-то из высокопоставленных саудовских чиновников. Однако на военных связях двух стран это никак не отразится.

С ним согласен и доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков. Санкции могут быть опасным для самих США, поскольку отношения Вашингтона с ближневосточными странами и так подпорчены.

"Американцы в последнее время действуют крайне неосмотрительно и противоречиво в этом регионе. Они теряют влияние, причем с бешеной скоростью. Из-за курдской проблемы они толкнули Турцию в объятия России, с Ираном разорвали сделку, с Израилем тоже не все просто — в правящих кругах нет исключительно проамериканской группировки", — перечисляет эксперт.

В Саудовской Аравии сохранялась относительная лояльность к США, добавляет Аватков, но если американцы начнут давить, это оттолкнет от них саудитов. Эр-Рияд уже подписал соглашение с Москвой о поставке систем ПРО: королевство явно хочет преодолеть полную зависимость от систем американских вооружений.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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