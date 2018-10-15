Австралия может признать Иерусалима столицей Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт — РИА Новости. Австралия рассматривает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства, сообщила пресс-служба главы израильского правительства по итогам его разговора с австралийским коллегой.

Если такие решения будут приняты, то Австралия присоединится к США и Гватемале, которые, единственные среди мирового сообщества, уже разместили посольства в Иерусалиме, несмотря на неурегулированный статус города и претензии палестинцев на его восточные районы.

"Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня говорил по телефону с австралийским премьер-министром Скоттом Моррисоном, который сообщил, что рассматривает возможность официального признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда посольства Австралии", — говорится в сообщении.

"Нетаньяху поблагодарил собеседника за его слова", — отмечает пресс-служба главы израильского правительства.

Остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности израильтян с палестинцами, а пока этого не произошло — держит свои посольства в Тель-Авиве.