В Белоруссии рассказали о проработке визитов Лукашенко в Европу

ЛЮКСЕМБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Проработка возможных визитов президента Белоруссии Александра Лукашенко в Европу ведется, однако Минск исходит из того, что такой визит должен быть тщательно подготовлен и принести осязаемую пользу для страны, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

В Люксембурге в понедельник прошла встреча стран "Восточного партнерства" со странами ЕС. По завершении переговоров министру задали вопрос, рассматриваются ли предложения о визите белорусского лидера в европейские страны.

"Ведется проработка, но мы привыкли говорить всегда о свершившихся мероприятиях. Есть вещи, на которые мы смотрим очень внимательно: какая тематика визита, будет ли отдача и польза от того или иного визита. Предложения, соответственно, докладываются президенту", — сказал Макей журналистам.

"Позиция состоит в том, что нет смысла совершать визит ради визита. Визит должен принести конкретные дивиденды, результаты для страны и народа, и эти результаты должны быть осязаемы и значимы. Мы исходим из такого подхода. Те предложения, которые нам поступили, мы оцениваем именно с таких позиций. Я убежден, что визиты, о которых вы говорите, будут тщательно и детально подготовлены и они состоятся", — добавил он.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В частности, были сняты личные, визовые ограничения против Лукашенко, которые не позволяли осуществлять визиты в страны ЕС.