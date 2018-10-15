В Белоруссии рассказали о проработке визитов Лукашенко в Европу

ЛЮКСЕМБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Проработка возможных визитов президента Белоруссии Александра Лукашенко в Европу ведется, однако Минск исходит из того, что такой визит должен быть тщательно подготовлен и принести осязаемую пользу для страны, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Ведется проработка, но мы привыкли говорить всегда о свершившихся мероприятиях. Есть вещи, на которые мы смотрим очень внимательно: какая тематика визита, будет ли отдача и польза от того или иного визита. Предложения, соответственно, докладываются президенту", — сказал Макей журналистам.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В частности, были сняты личные, визовые ограничения против Лукашенко, которые не позволяли осуществлять визиты в страны ЕС.