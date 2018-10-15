Захвативший заложницу в Кельне называл себя сторонником ИГ*

БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости. Преступник, захвативший в заложники женщину в немецком Кельне, говорил о своей принадлежности к террористической группировке "Исламское государство"*, заявил на брифинге руководитель операции по освобождению заложницы Клаус Рюшеншмидт.

"При входе в аптеку (где произошел захват заложницы – ред.) он, по словам посетителей, заявил, что относится к террористической группировке ДАИШ*", — сказал Рюшеншмидт.

Он сообщил, что преступник имел газовые баллончики с неизвестным веществом, как минимум два из них были скреплены скотчем. При попытке полицейских войти в аптеку, злоумышленник попытался поджечь заложницу. В руках у него был предмет, похожий на огнестрельное оружие. Полиция открыла огонь на поражение. Преступник был отправлен в больницу, ему провели экстренную операцию.

"В задней части аптеки полиция обнаружила многочисленные баллончики с газом. Один или два баллончика были также укреплены преступником на теле заложницы", — добавил Рюшеншмидт.

Ранее в городе в районе центрального вокзала силами спецназа была проведена операция по освобождению заложников. Злоумышленник и его жертва были ранены и отправлены в больницу. В течение нескольких часов, пока на месте производились следственные мероприятия, вокзал и близлежащие улицы были оцеплены, железнодорожное сообщение частично прервано.

*Запрещённая в России террористическая организация