На месте преступления в Кельне нашли документы гражданина Сирии

БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости. Личность преступника, захватившего заложницу в Кельне, не установлена, но на месте преступления обнаружены документы, принадлежащие 55-летнему гражданину Сирии, имеющему вид на жительство в Кельне, заявил директор городской уголовной полиции Клаус-Штефан Бекер.

"На вопрос, кто такой преступник, я пока не могу предоставить вам точной информации. Но в задней части аптеки, там, где преступник находился с заложницей, был обнаружен удостоверяющей личность документ. Речь идет о виде на жительство в Кельне, выданном 55-летнему гражданину Сирии. Он выдан до середины 2021 года. Мы не можем пока с полной уверенностью сказать, что этот документ принадлежит мужчине, которому сейчас делают экстренную операцию в университетской клинике. Можно говорить о некоторой вероятности, но точного подтверждения пока нет", — сказал Бекер на брифинге.

По словам Бекера, гражданин Сирии, чьи документы были обнаружены, проживал с 2016 года в Кельне и попадал в поле зрения уголовной полиции, в частности, по обвинениям в воровстве, угрозах, подлоге, нанесении телесных повреждений. Однако данный гражданин "не был до сих пор замечен в связях с исламистским терроризмом", добавил Бекер.

Ранее полиция сообщила, что мужчина захватил в заложники женщину в аптеке на центральном вокзале Кельна. Вокзал и площадь перед ним были оцеплены, движение поездов приостановлено. Полиции удалось обезвредить преступника, он и его жертва были доставлены в больницу. Полиция также обнаружила раненую 14-летнюю девочку в ходе операции по освобождению заложницы.