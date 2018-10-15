Туск предупредил о возможности отсутствия сделки по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Евросоюз необходимо подготовить к сценарию отсутствия договорённости об условиях выхода из него Великобритании, который сейчас более вероятен, чем когда-либо, говорится в пригласительном письме главы Евросовета Дональда Туска членам Евросовета перед их саммитом 17-18 октября.

"Мы должны подготовить ЕС к сценарию отсутствия договорённости, который более вероятен, чем когда-либо ранее", — говорится в письме.

Он напомнил, что саммит начнётся в среду вечером с обсуждения Brexit. Туск пригласил премьера Великобритании Терезу Мэй представить оценку правительства страны переговоров о "разводе" лидерам 27 остающимся в Евросоюзе государств. После этого главы 27 стран "решат, как продвинуть переговоры" на основе рекомендаций от главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье.

Туск напомнил, что после саммита в Зальцбурге в сентябре ЕС хотел видеть максимум прогресса от переговоров о "разводе", который бы привёл к достижению договорённости в октябре.

Однако это оказалось более сложным, чем предполагалось, констатировал он. При этом, исходя из слов Туска, необходимо сохранять надежду и стремление к этой сделке с Соединенным Королевством.

Он напомнил, что Еврокомиссия ведёт подготовку к возможности отсутствия договора по Brexit и расскажет о её ходе на саммите.

"Тот факт, что мы готовимся к сценарию отсутствия договорённости не должен ни при каких обстоятельствах уводить нас от прикладывания всех усилий для достижения наилучшего соглашения для всех сторон", — заявил Туск.

Глава Евросовета призвал не сдаваться на этом пути.