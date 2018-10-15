Нетаньяху назвал главную задачу Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал своей главной задачей противодействие агрессии со стороны Ирана и сообщил, что "прямо в эти дни" ведется борьба с военным присутствием Тегерана в Сирии.

Израильтяне признают, что за последние два года 200 раз бомбили иранские объекты в соседней стране, и говорят о решимости продолжать операции, несмотря на усиление ПВО Сирии современными российскими зенитно-ракетными комплексами С-300. Их поставка стала ответом на трагический инцидент с самолетом-разведчиком ВКС РФ Ил-20, вину за гибель которого в Москве возложили на израильских военных.

"Самая важная задача заключается в обуздании агрессии со стороны Ирана, который выступает за уничтожение Израиля", — сказал Нетаньяху на открытии зимней сессии Кнессета.

"Наша решимость разобраться с иранской агрессией подтверждена действиями. Мы противодействуем военному режиму Ирана в Сирии прямо в эти дни", — добавил он.

Глава правительства дал понять, что рассчитывает на США в оказании экономического давления на иранцев. Он вновь поблагодарил американского президента Дональда Трампа за выход из ядерной сделки с Ираном и восстановление санкций.