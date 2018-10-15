В Мексике десятки детей освободили из рук преступной группировки

МЕХИКО, 15 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Мексики освободили 56 детей и семерых взрослых женщин, которые находились во власти преступной группировки, заставлявшей их заниматься попрошайничеством.

Как сообщает генеральная прокуратура штата Оахака, в ходе спецоперации задержаны 11 человек, предположительно связанных с этой бандой.

Уточняется, что все освобожденные относятся к индейской народности цоциль. Их заставляли просить милостыню и заниматься мелкой торговлей на улицах столицы штата Оахака.