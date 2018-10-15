МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Преступник, захвативший заложницу на вокзале в Кёльне, является сторонником террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает издание Focus со ссылкой на источники.
Полиция также получала звонки от нескольких свидетелей, которые сообщали, что слышали стрельбу. "Свидетели сказали, что также заметили дымовую бомбу. Но мы не можем этого подтвердить", — сказал собеседник издания. По его словам, мотив преступника в настоящий момент неизвестен.
*Запрещённая в России террористическая организация