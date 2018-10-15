МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Преступник, захвативший заложницу на вокзале в Кёльне, является сторонником террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает издание Focus со ссылкой на источники.

Ранее полиция сообщила, что мужчина захватил в заложники женщину в аптеке на центральном вокзале Кельна. Вокзал и площадь перед ним были оцеплены, движение поездов приостановлено. Полиции удалось обезвредить преступника, он и его жертва были доставлены в больницу. Полиция также обнаружила раненую 14-летнюю девочку в ходе операции по освобождению заложницы.

Полиция также получала звонки от нескольких свидетелей, которые сообщали, что слышали стрельбу. "Свидетели сказали, что также заметили дымовую бомбу. Но мы не можем этого подтвердить", — сказал собеседник издания. По его словам, мотив преступника в настоящий момент неизвестен.

*Запрещённая в России террористическая организация