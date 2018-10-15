"Путь в никуда": лейбористы считают, что Британия не готова к Brexit

ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании не готово к Brexit, кабинет Терезы Мэй не подготовил приемлемого соглашения с ЕС, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

В понедельник Мэй, выступая в парламенте, заявила, что Лондон и Брюссель достигли значительного прогресса на переговорах по условиям выхода Соединенного Королевства из ЕС и "параметры Brexit теперь ясны". Премьер не привела подробностей, отметив, однако, что у сторон сохраняются разногласия по двум вопросам, в том числе пограничному. Данная ремарка вызвала смех у парламентариев, которые позже напомнили премьеру, что разногласия по этому вопросу уже несколько месяцев являются главной причиной невозможности согласовать текст соглашения о "сделке" и без его решения нельзя говорить об успехе переговоров.

"Это действительно напоминает фильм "День сурка". Осталось меньше шести месяцев (до выхода из Евросоюза). Но что у нас есть, чтобы показать (гражданам)? Вчера мы видели, как еще один министр вернулся (из Брюсселя) с позором из-за отсутствия единства у консерваторов… Существует приемлемое для страны решение для "сделки" по Brexit, но это не ее (Мэй) план", — сказал Корбин, отвечая в палате общин на выступление премьера.

Лидер оппозиции вновь повторил, что его партия могла бы более продуктивно вести переговоры с ЕС.

"План "Чекерс" (стратегия Мэй на переговорах с Брюсселем) был мертворожденным. План лейбористов был бы приемлемым для страны… Мэй предлагает выбор между отсутствием сделки и хотя бы какой-нибудь сделкой. Предложения лейбористов могли бы работать в интересах всех регионов. Нам всем нужен лидер, который ставит интересы страны выше интересов партии", — добавил Корбин.

По его словам, у премьера нет ответов на наиболее важные вопросы, которые возникают в связи с выходом из ЕС.

"Как долго продлится переговорный период? Предлагаемый Мэй Brexit вслепую – это путь в никуда. Если правительство консерваторов не может добиться выгодных условий выхода, то дайте это сделать тем, кто может. У премьера есть выбор: спрятаться за партией или поддержать условия "сделки", которые поддержали бы парламент и страна", — сказал лидер оппозиции.

Премьер ответила на заявление Корбина, напомнив, что лейбористы никогда не говорили о том, каких условий выхода из Евросоюза они хотели бы.

"Лейбористы никогда не говорили о том, какой "сделки" они хотят… Говоря о проблеме границы, отмечу, что правительство ясно дало понять, что помнит о своих обязательствах перед народом Северной Ирландии. Но даже если Британия останется в Европейском таможенном союзе, то пограничная инфраструктура (на границе Ирландии и Северной Ирландии) все равно будет создана", — сказала Мэй.

Ранее правительство заявляло о намерении договориться с ЕС по всем положениям соглашения в течение осени. Это планировалось сделать до октября, однако из-за разногласий переговорный процесс фактически остановился. В минувшие дни стороны продолжили переговоры и, по сообщению рядя СМИ, добились определенного прогресса, который мог бы предотвратить Brexit без финального соглашения.

Британия выйдет из ЕС к концу марта 2019 года.