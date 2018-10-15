Алек Болдуин призвал свергнуть администрацию Трампа

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин призвал "свергнуть" администрацию президента США Дональда Трампа, сообщает USA Today.
"В Америке принято вводить изменения посредством выборов. Здесь, дома мы меняем правительство упорядоченным и формальным способом. И именно таким упорядоченным, формальным и законным способом нам необходимо свергнуть администрацию Дональда Трампа", — заявил актер во время выступления в Нью-Гемпшире на ежегодном осеннем ужине демократической партии.
В своей речи Болдуин призвал избирателей использовать для этого промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября. В ходе голосования будет полностью избрана палата представителей (435 мест), а также более трети сената (35 мест).
Помимо своей актерской карьеры, Болдуин известен тем, что регулярно пародирует нынешнего президента США в шоу Saturday Night Live. В прошлом году он получил премию "Эмми" за эту роль.