Алек Болдуин призвал свергнуть администрацию Трампа

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин призвал "свергнуть" администрацию президента США Дональда Трампа, сообщает USA Today.

"В Америке принято вводить изменения посредством выборов. Здесь, дома мы меняем правительство упорядоченным и формальным способом. И именно таким упорядоченным, формальным и законным способом нам необходимо свергнуть администрацию Дональда Трампа", — заявил актер во время выступления в Нью-Гемпшире на ежегодном осеннем ужине демократической партии.

В своей речи Болдуин призвал избирателей использовать для этого промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября. В ходе голосования будет полностью избрана палата представителей (435 мест), а также более трети сената (35 мест).

Как сообщалось ранее, согласно данным опросов, демократы обходят республиканцев на 11 процентных пунктов. О поддержке демократической партии заявили 53% опрошенных, в то время как республиканскую поддержали 42% респондентов.

Помимо своей актерской карьеры, Болдуин известен тем, что регулярно пародирует нынешнего президента США в шоу Saturday Night Live. В прошлом году он получил премию "Эмми" за эту роль.