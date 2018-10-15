Макрон заявил, что Франция готова к любому сценарию Brexit

ПАРИЖ, 15 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в понедельник обсудит ситуацию вокруг Brexit с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, но Франция готова к любому сценарию развития событий.

Такое заявление французский лидер сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Париже со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

"Говоря про Brexit: прежде всего, я хочу, чтобы политические и технические переговоры продолжались. Я в конце дня проведу переговоры с премьер-министром (Великобритании) Терезой Мэй", — сказал Макрон.

Он добавил, что хотел бы, чтобы "европейская позиция была бы как всегда скоординированной и звучала бы одним голосом — голосом (главного переговорщика от ЕС) Мишеля Барнье".

"Мы будем готовы к любому сценарию (развития событий — ред.)", — подчеркнул французский лидер.

Ранее сообщалось, что Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.